واشنطن ترعى اتفاق تهدئة بين رواندا والكونغو الديمقراطية

كشف تقرير إخباري فرنسي عن نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة "جون أفريك"، إن زيارة مديرة المخابرات الأمريكية، أفريل هاينز، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الأحد والإثنين الماضيين، أسفرت عن التزام الطرفين بخفض التوتر في المقاطعة الكونغولية كيفو الشمالية.

وتلتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا باتخاذ "إجراءات رسمية" للحد من التوتر على الحدود بين البلدين، وذلك وفق بيان صحفي للبيت الأبيض نشر، أمس الثلاثاء، بحسب ما أورده التقرير.

وقامت مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية بزيارتين منفصلتين إلى كل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجرت محادثات مع الرئيسين الرواندي بول كاغامي، والكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بشكل منفصل.