واشنطن ترعى اتفاق تهدئة بين رواندا والكونغو الديمقراطية
كشف تقرير إخباري فرنسي عن نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة "جون أفريك"، إن زيارة مديرة المخابرات الأمريكية، أفريل هاينز، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الأحد والإثنين الماضيين، أسفرت عن التزام الطرفين بخفض التوتر في المقاطعة الكونغولية كيفو الشمالية.
وتلتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا باتخاذ "إجراءات رسمية" للحد من التوتر على الحدود بين البلدين، وذلك وفق بيان صحفي للبيت الأبيض نشر، أمس الثلاثاء، بحسب ما أورده التقرير.
وقامت مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية بزيارتين منفصلتين إلى كل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجرت محادثات مع الرئيسين الرواندي بول كاغامي، والكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بشكل منفصل.
وأكد الرئيسان التزامهما "باتخاذ تدابير يقع ضبطها من الطرفين للحد من التوتر الحالي وخفض المخاوف الأمنية لكلا البلدين".
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الزيارة، أعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الضباط الكونغوليين "سيكونون ممنوعين منعًا باتًا من إقامة أية علاقات تواصل، مهما كانت الدوافع، مع القوات الديمقراطية للتحرير في رواندا"، وهي جماعة مسلحة وجهت لها السلطات الرواندية، وخبراء من الأمم المتحدة اتهامات بالتعاون، وتلقي الدعم من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي المقابل، تطالب كينشاسا بأن تتخذ رواندا، المتهمة بدعم متمردي مجموعات مسلحة في الكونغو الديمقراطية، إجراءات مماثلة أيضًا وفق التقرير.
يشار إلى أن واشنطن كثفت جهودها الدبلوماسية، في الأسابيع الأخيرة، للوساطة بين كيغالي وكينشاسا، وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الطرفين على وقف التصعيد بعد تصاعد الاشتباكات مع المتمردين المعارضين في الكونغو الديمقراطية واحتدام القتال منذ بداية الشهر الماضي، شمال غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، بين حركة تمرد إم 23 والقوات المسلحة الكونغولية الديمقراطية المتحالفة مع الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.
وتتهم كينشاسا جارتها رواندا بدعم حركة التمرد إم 23 منذ سنوات.