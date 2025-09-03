وام: وصول رئيس دولة الإمارات إلى العاصمة السعودية الرياض
أوكرانيا تترقب.. زيلينسكي يلمّح إلى "دعم كبير" من قمة الدنمارك

الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 10:19 ص

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنه يتوقع حصول بلاده على "دعم ملموس" من قمة الدول الثماني بشمال أوروبا - البلطيق المنعقدة في الدنمارك اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن زيلينسكي قال إنه يعتزم إجراء مباحثات ثنائية في فرنسا، مساء اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، قال رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روته يوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تؤدي المحادثات بين الزعماء الأوروبيين في باريس إلى تعزيز الخطط بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وتمهيد الطريق للحصول على مساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، إن روسيا منخرطة في تعزيزات عسكرية جديدة في قطاعات معينة من خط المواجهة، وما زالت تشن ضربات على أهداف في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في خطاب الثلاثاء عبر الفيديو: "نشهد في الفترة الراهنة حشدا جديدا للقوات الروسية في قطاعات معينة من الجبهة. إنه يرفض أن يرغم على السلام" في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشار إلى أن الدول الثماني بشمال أوروبا - البلطيق تتضمن الدنمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد بالإضافة إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

باريس: الأوروبيون جاهزون لمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا

 

