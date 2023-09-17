كندا تقدم 24.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير، اليوم الأحد، أن بلاده ستسهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (24.5 مليون دولار) في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال بلير في بيان إن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهد بها رئيس الوزراء جاستن ترودو لكييف في يونيو/ حزيران.