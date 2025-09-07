نشرها ترامب.. احتجاجات واسعة ضد "الحرس الوطني" في واشنطن (فيديو)

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، احتجاجاً على وجود قوات "الحرس الوطني"، التي نشرها الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات يسارية نظمت احتجاجات في واشنطن، للمطالبة بوقف قرار ترامب استخدام "الحرس الوطني" لمكافحة الجريمة في المدينة.

وتدفق الآلاف إلى شوارع واشنطن للتعبير عن رفضهم لما أسموه في شعاراتهم "استيلاء الرئيس ترامب على السلطة الفيدرالية".

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تضمنت عبارات احتجاجية مثل "يجب أن يرحل ترامب الآن" و"حرروا واشنطن" و"قاوموا الطغيان".

وتوجه المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية، التي أقيمت تحت شعار "كلنا واشنطن"، نحو البيت الأبيض، لتوصيل رسالتهم إلى الإدارة الأمريكية، بإخراج عناصر "الحرس الوطني" من واشنطن.

وكان ترامب قد نشر قوات "الحرس الوطني"، الشهر الماضي، بهدف إعادة إرساء القانون والنظام، كما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة.

وأرسل ترامب كذلك أفراد إنفاذ القانون الفيدراليين، بمن فيهم أعضاء من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمراقبة شوارع المدينة، وهي خطوات ندد بها المنتقدون باعتبارها تجاوزا للسلطة الفيدرالية.