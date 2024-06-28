وسط نسب مشاركة باهتة.. إيران تمدد التصويت للمرة الثالثة

أكد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محمد تقي شاه جراغي، مساء الجمعة، تمديد فترة الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي، بعد تصويت أقل من الثلث، ليستمر الاقتراع حتى الساعة 12 من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

يأتي ذلك في وقت كشفت وكالة أنباء محلية أن عدد المقترعين لم يصل إلى 20 مليون شخص، من أصل 61 يحق لهم الاقتراع.

وفي وقت سابق اليوم قال شاه جراغي في مؤتمر صحفي من مقر الانتخابات بطهران: "إذا لزم الأمر سيتم تمديد وقت التصويت، حسب توجيهات وزير الداخلية اللواء أحمد وحيدي".

وأضاف "بناءً على قرار مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية، تم تمديد الانتخابات حتى الساعة العاشرة مساءً، وبحسب القانون، إذا دعت الحاجة للتمديد مرة أخرى فإن القرار سيتخذ من وزير الداخلية".