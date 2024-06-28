وسط نسب مشاركة باهتة.. إيران تمدد التصويت للمرة الثالثة
أكد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محمد تقي شاه جراغي، مساء الجمعة، تمديد فترة الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي، بعد تصويت أقل من الثلث، ليستمر الاقتراع حتى الساعة 12 من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
يأتي ذلك في وقت كشفت وكالة أنباء محلية أن عدد المقترعين لم يصل إلى 20 مليون شخص، من أصل 61 يحق لهم الاقتراع.
وفي وقت سابق اليوم قال شاه جراغي في مؤتمر صحفي من مقر الانتخابات بطهران: "إذا لزم الأمر سيتم تمديد وقت التصويت، حسب توجيهات وزير الداخلية اللواء أحمد وحيدي".
وأضاف "بناءً على قرار مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية، تم تمديد الانتخابات حتى الساعة العاشرة مساءً، وبحسب القانون، إذا دعت الحاجة للتمديد مرة أخرى فإن القرار سيتخذ من وزير الداخلية".
وألمح شاه جراغي إلى انخفاض الإقبال على صناديق الاقتراع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال "ما شهدناه اليوم هو حرارة شديدة في مناطق كثيرة من البلاد"، مستدركا بأنه "من الساعة الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء، كان لدينا حضور كبير من الناس في صناديق التصويت".
وتابع المسؤول الإيراني أن "إحصائيات أصوات الإيرانيين في الخارج ستحصل عليها وزارة الخارجية، وتقدم لمقر وزارة الداخلية ومقر الانتخابات"، لافتا إلى أن "الإعلان عن الإحصاءات الرسمية سيتم بعد جمعها وموافقة مجلس صيانة الدستور عليها".
وأضاف "بحسب القانون، يمكن التصويت حتى الساعة 11:59 الليلة، ولا يمكن الدخول في اليوم التالي للتصويت، باستثناء الموجودين داخل الفروع".
بدوره، شدد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، محمد طحان، على عدم التكهن بنتائج الانتخابات، مبيناً أن "التكهنات ليست دقيقة ونحن نصوّت. وأن الأخبار المتداولة في الفضاء الإلكتروني حول إعلان النتائج غير صحيحة".
وطالب طحان "وسائل الإعلام وأنصار المرشحين للانتخابات بعدم اتخاذ إجراءات انفعالية، وترك العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي".