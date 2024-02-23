بينها "شبح عودة ترامب".. 3 أزمات تختبر مصداقية الغرب
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مصداقية الغرب ووحدته أصبحت موضع اختبار، عبر 3 من مسارح الأزمات، هي: واشنطن، وأفديفكا، وغزة.
وأكدت الصحيفة أن الديمقراطيات الليبرالية تمر بفترة من الشك الوجودي والضعف، فهي غير قادرة على إظهار القوة على الرغم من إمكاناتها.
وأضافت أنه في واشنطن، يخيف شبح عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية حلفاء الولايات المتحدة، ويشجع أوروبا على تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالأمن الجماعي.
وأشارت إلى أن منع الكونغرس الأمريكي المساعدات عن أوكرانيا يعكس النزعة الانفصالية المتنامية داخل الحزب القديم الكبير، الأمر الذي يهدد الوحدة الغربية.
وبحسب الصحيفة، يؤكد احتمال إصابة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالشلل في حالة فوز ترامب على حاجة أوروبا إلى الاستعداد لأمريكا أقل استثمارًا في أمنها.
ونوهت إلى أنه في الوقت نفسه، تستغل موسكو نقاط الضعف الغربية لتوسيع نفوذها في أوكرانيا، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية.
وتضررت مصداقية الولايات المتحدة أيضًا بسبب المأساة في غزة، حيث وجدت إدارة الرئيس جو بايدن نفسها معزولة بعد دعمها بشكل لا لبس فيه للحكومة الإسرائيلية.
ولفت الصحيفة الفرنسية إلى أن ذلك التناقض في السياسة الخارجية الأمريكية يثير تساؤلات حول احترام القيم والحقوق العالمية، التي تدعو إليها الإدارة.
وأكدت أنه على الرغم من تلك التحديات، فمن السابق لأوانه إعلان الشفق الغربي، حيث من الممكن أن تغير الأحداث المستقبلية الوضع، مثل تمرير المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس أو إعادة انتخاب جو بايدن.
وأوضحت الصحيفة أن الأولوية الأولى للديمقراطيات الليبرالية تتلخص في صد الحركات القومية الشعبوية، كما أظهر الانتصار الأخير الذي حققه يمين الوسط في بولندا.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إنه على الرغم من اختبار مصداقية الغرب في أزمات مثل تلك الموجودة في أوكرانيا وغزة، فإن المستقبل يظل غير مؤكد، وسيعتمد على تصرفات الجهات السياسية الفاعلة والأحداث المستقبلية.