بينها "شبح عودة ترامب".. 3 أزمات تختبر مصداقية الغرب

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مصداقية الغرب ووحدته أصبحت موضع اختبار، عبر 3 من مسارح الأزمات، هي: واشنطن، وأفديفكا، وغزة.

وأكدت الصحيفة أن الديمقراطيات الليبرالية تمر بفترة من الشك الوجودي والضعف، فهي غير قادرة على إظهار القوة على الرغم من إمكاناتها.

وأضافت أنه في واشنطن، يخيف شبح عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية حلفاء الولايات المتحدة، ويشجع أوروبا على تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالأمن الجماعي.