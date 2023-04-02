الآلاف يتظاهرون في كوسوفو تنديداً بمحاكمة هاشم تاجي ومساعديه

تظاهر الآلاف في بريشتينا عاصمة كوسوفو، اليوم الأحد دعماً لرئيس البلاد السابق هاشم تاجي ومساعدين له قبل بدء محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويمثل هاشم تاجي، البالغ من العمر 54 عاماً، الزعيم السياسي السابق لحركة "جيش تحرير كوسوفو" خلال نزاع 1998-1999 ضد القوات الصربية، اعتبارا من يوم غد الإثنين أمام القضاء الدولي مع ثلاثة متهمين آخرين من مساعديه.