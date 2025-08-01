ترامب يجدد المطالبة بإحالة جيروم باول إلى التقاعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول "يجب أن يُحال إلى التقاعد".

وجاء تصريح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أشار فيه أيضًا إلى أنه أمر بإقالة، إريكا إل. ماكينتارفر، من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وأضاف ترامب: "الاقتصاد يزدهر في عهدي رغم ألاعيب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفّض أسعار الفائدة مرتين وبشكل كبير قبل الانتخابات الرئاسية. أعتقد أنهم فعلوا ذلك على أمل فوز 'كامالا'.. فكيف سار الأمر؟ ينبغي أيضًا إحالة جيروم باول، الذي يتأخر دائمًا في قراراته، إلى التقاعد".

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وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إن تعيين، جيروم باول، رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كان "خطأً"، واصفًا إياه بأنه "رئيس فظيع" للبنك المركزي الأمريكي.

وشهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي وباول توترًا متكررًا خلال فترة ولاية ترامب الثانية، على خلفية قرارات السياسة النقدية التي لم تلقَ رضا البيت الأبيض.

ووجّه ترامب انتقادات إلى باول بشكل شبه يومي في الأيام القليلة الماضية بسبب عدم الإقدام على خفض أسعار الفائدة.



