"الغارديان": تسرب بمجمع سيلافيلد النووي يثير مخاوف السلامة العامة

يواجه مجمع سيلافيلد النووي في بريطانيا، الذي يعد الموقع النووي الأكثر خطورة في أوروبا، مخاوف وانتقادات متزايدة بشأن تفاقم تسرب النفايات الإشعاعية من إحدى صومعاته الضخمة، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان".

وكشف تحقيق أجرته الصحيفة تحت عنوان "التسريبات النووية"، الذي استمر عامًا كاملًا، عن قضايا أمنية حرجة في المنشأة، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وعدة الدول، منها: الولايات المتحدة، والنرويج، وأيرلندا.

وبحسب التحقيق، يمثل الوضع المتدهور للمبنى المتآكل الذي يحتوي على مواد إشعاعية في صومعة تخزين المواد الإشعاعية داخل المجمع خطرًا محتملًا على العامة.

وكشفت وثيقة رسمية تضمنت في تحقيق الصحيفة، استمرار تسرب السائل المشع، ووصفته كواحد من "أعلى المخاطر النووية في المملكة المتحدة". والمثير للقلق هو توقع استمرار هذا التسرب حتى 2050، مما يمكن أن يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، ويحمل عواقب خطيرة.

ولا تقتصر المخاوف المتعلقة بالسلامة على الصومعة فحسب على حد قول الصحيفة، بل تمتد لتشمل الشقوق في بركة الاحتواء التي تحتوي على الحمأة النووية التي يعود تاريخها لعقود من الزمن، تلك الملاحظات تعمق المخاوف الراهنة حول سيلافيلد، المنشأة الضخمة التي تمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة على سواحل كومبريا الإنجليزية، التي يعمل بها أكثر من 11 ألف شخص.

ويضيف التحقيق الصحفي للغارديان: "يقوم هذا الموقع بإدارة ومعالجة النفايات النووية من برامج الأسلحة وتوليد الطاقة، مما يجعله أكبر منشأة من نوعها في أوروبا، كما أثارت وثيقة أخرى تم تقديمها إلى مجلس إدارة سيلافيلد، في نوفمبر 2022، مخاوف واسعة حول ثغرات السلامة في مختلف أقسام الموقع، وتناولت مجموعة متنوعة من القضايا، بدءًا من السلامة النووية وصولاً الى معايير الحماية من الحرائق".