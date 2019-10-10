الاتحاد الأوروبي: الهجوم التركي شمال سوريا يزعزع استقرار المنطقة

دعا الاتحاد الأوروبي، تركيا لإيقاف العملية العسكرية التركية شمال سوريا، مشددًا على أن الحل الدائم في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية.

جاء ذلك في بيان مكتوب صادر الأربعاء، عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بشأن العملية العسكرية التركية.

وقالت موغيريني: ”الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لإنهاء العملية العسكرية“، محذرة من أن ”الاشتباكات الجديدة شمال شرقي سوريا ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها“.

وتابعت: ”تركيا شريك أساس للاتحاد الأوروبي ولاعب مهم في المنطقة، ونقدر دور تركيا في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها“.

وأضافت: ”يجب إنهاء مخاوف تركيا الأمنية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية المتوافقة مع القانون الدولي، وليس عبر الحل العسكري“.

ودعت موغيريني جميع الأطراف لحماية المدنيين في سوريا وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إطلاق جيش بلاده عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.