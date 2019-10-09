داعم الاحتجاجات.. إيران تعترف بفشلها في حجب ”تلغرام“

أعلن أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران، أبوالحسن فيروزآبادي، اليوم الأربعاء، فشل حجب موقع التواصل الاجتماعي ”تلغرام“، بعدما تحايل الإيرانيون على القرار باستخدام برامج تجاوز الحجب، مرجحًا أن يتم رفع الحجب حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال فيروز آبادي، خلال تصريحات صحفية، إن“جميع أعضاء اللجنة المشرفة على الفضاء السيبراني في إيران متفقون على رفع الحجب عن تلغرام“، مضيفًا“أن رفع الحجب يحتاج لقرار من السلطة القضائية التي قامت بحجبه في أبريل/نيسان 2018″.

ورجّح المسؤول الإيراني أن يتم رفع الحجب عن تطبيق“تلغرام“ الذي يستخدمه أكثر من 40 مليون إيراني بحسب إحصاءات رسمية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وساهم ”تلغرام“ بدعم الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة والتي اندلعت في يناير 2018 بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران.

وقال آبادي:“لسوء الحظ، فإن تلغرام لا تزال له تأثيرات اجتماعية في إيران، وهناك ميل لدى الشباب والمراهقين إلى استخدام هذا التطبيق أكبر بكثير من قبل وقت حجبه في أبريل/نيسان العام الماضي“.

وأوضح فيروز آبادي أن“حجب تلغرام ساهم برفع عدد الإيرانيين الذي يستخدمون برامج تجاوز الحجب الإلكتروني المعروفة (vpn).