رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته إلى تركيا بسبب هجومها على سوريا

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الأربعاء، إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، علي لاريجاني، قرر إلغاء زيارته إلى اسطنبول بسبب شن القوات التركية هجومًا عسكريًا على الأراضي السورية.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن“رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قرر إلغاء زيارته إلى تركيا لحضور اجتماع برلماني بدعوة رسمية من نظيره التركي“، مضيفة أن“إلغاء هذه الزيارة جاء بعد العمليات العسكرية التركية على الأراضي السورية“، وفقًا لـ IRIB.

وكان مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، وصف العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية بأنها ”فعل من شأنه تعقيد أوضاع المنطقة أكثر ويهدد أمنها“.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر صفحته على تويتر، الأربعاء:“العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية تهدد أمن المنطقة، وضمان أمن الحدود رهن باحترام وحدة الأراضي من قبل الجانبين إلى جانب التفاوض والاتفاق“.

وتابع:“التداعيات العاجلة للاجتياح العسكري في المنطقة هي تصعيد الأزمة، وخلق موجة من النزوح، وتنامي الإرهاب“.