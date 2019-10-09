قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي يقصف ”كوباني“

قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي يقصف ”كوباني“

المصدر: رويترز

قالت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي يقصف عين العرب ”كوباني“ في شمال سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت تركيا عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بضربات جوية على بلدة رأس العين الحدودية.

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