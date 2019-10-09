سيناتور أمريكي: أردوغان سيدفع الثمن غاليًا

المصدر: أ ف ب

أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، أن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”يدفع غاليًا جدًا“ ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وكتب السيناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب قائلًا: ”لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب“.

وأضاف: ”هذه الخطوة ستضمن عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية“، مضيفًا: ”سأقوم بقيادة الجهود في الكونغرس لجعل الرئيس التركي رجب أردوغان يدفع الثمن غاليًا جدًا“.

وأعلن أردوغان بدء هجوم ضد المقاتلين الأكراد الموالين للولايات المتحدة والذين يسيطرون فعليًا على شمال شرق سوريا، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع ترامب الذي وعد بسحب القوات الأميركية من المنطقة العازلة.

ودعا غراهام ”الرئيس ترامب إلى تغيير المسار، بينما لا يزال هناك وقت بالعودة إلى مفهوم المنطقة الآمنة الذي كان فعالًا“.