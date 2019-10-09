سقوط صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية بمدينة نصيبين التركية

سقوط صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية بمدينة نصيبين التركية

المصدر: رويترز

أعلنت وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، اليوم الأربعاء، عن سقوط ستة صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية.

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