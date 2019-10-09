سقوط صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية بمدينة نصيبين التركية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، اليوم الأربعاء، عن سقوط ستة صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية.