تلفزيون ألماني: سقوط قذيفتي هاون في بلدة تركية على الحدود السورية

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أفادت قناة “ إن.تي.في“ الألمانية بسقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، ولم يسفر عن أية ضحايا. جاء ذلك عقب بدء تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، قالت أنقرة إن الهدف منها هو القضاء على ”ممر الإرهاب“ على حدود تركيا الجنوبية.