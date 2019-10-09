بومبيو: ”أدريان داريا 1“ أفرغت النفط في سوريا وعلى أوروبا محاسبة إيران

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، للتنديد بإيران وتحميلها المسؤولية بعدما قال إن ناقلة النفط الإيرانية ”أدريان داريا 1“ أفرغت حمولتها من النفط في سوريا.

وكتب بومبيو على تويتر: ”أفرغت حمولة النفط من أدريان داريا 1 في سوريا، ما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق .. ويتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحمّلوا إيران المسؤولية“.

واحتجزت بريطانيا الناقلة في يوليو/ تموز، قبالة ساحل جبل طارق، وأفرجت السلطات عنها بعدما تلقت تأكيدات كتابية رسمية من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولة 2.1 مليون برميل من النفط على متنها في سوريا.

لكن في سبتمبر/ أيلول الماضي قال وزير الخارجية البريطاني إن الناقلة باعت الخام لسوريا في انتهاك لهذه التأكيدات.