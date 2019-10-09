مباحثات تركية أمريكية لإقامة ”منطقة آمنة“ في سوريا

ذكرت قناة (إن.تي.في) اليوم الأربعاء، أن مسؤولًا تركيًا كبيرًا وآخر أمريكيًا بحثا إجراءات لإقامة ”منطقة آمنة“ في شمال شرق سوريا وخطوات محتملة بعد هجوم تركي في المنطقة، وذلك في وقت تتأهب فيه أنقرة لبدء الهجوم.

وأضافت القناة، أن إبراهيم كالين مساعد الرئيس التركي قال لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في مكالمة هاتفية، إن العملية التركية تهدف إلى تطهير حدود بلاده من المسلحين وضمان عودة اللاجئين السوريين.

وقالت القناة، إنهما بحثا أيضًا زيارة مزمعة من المقرر أن يقوم بها أردوغان إلى واشنطن الشهر المقبل.