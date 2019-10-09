روسيا: السياسات الأمريكية في سوريا قد ”تشعل“ المنطقة برمتها ‎

المصدر: ا ف ب

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين من مخاطر توجيه واشنطن إشارات متناقضة حول انسحاب أمريكي من شمال سوريا، معتبرًا أن ذلك قد ”يشعل المنطقة برمتها“.

وقال لافروف إن الأكراد يشعرون ”بقلق بالغ“ عقب الإعلان الأمريكي عن سحب قوات ويخشون أن يؤدي ذلك إلى ”إشعال المنطقة برمتها“.

وأضاف عقب محادثات في نور سلطان عاصمة كازاخستان ”يجب تجنب ذلك بأي ثمن“.

وندد لافروف بـ“التناقضات“ الأمريكية و“عدم قدرة“ الولايات المتحدة ”على التوصل لحل وسط“، مؤكدًا أن ”الأمريكيين تخلّوا عن وعودهم عدة مرات“.

ورأى أن دعم واشنطن للأكراد في سوريا في السنوات الأخيرة ”أثار غضب السكان العرب الذين يعيشون تقليدياً في هذه الأراضي“، مضيفًا أن ”هذه لعبة خطيرة“.

وأكدت تركيا الثلاثاء أنها اقتربت من إطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وبدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى الضوء الأخضر لهذه العملية قبل ان يعود عن تصريحاته ويؤكد أن الولايات المتحدة ”لم تتخل عن الأكراد“.

وأثار ترامب المفاجأة الأحد الماضي بإعلانه أن القوات الأمريكية في سوريا ستنسحب، وبدأ الجيش التركي غداة ذلك بإرسال تعزيزات مؤلفة خصوصًا من دبابات إلى حدود تركيا مع سوريا، كما حشد آليات مدرعة من جديد أمس الثلاثاء.

وسحبت الولايات المتحدة بين 50 و100 جنديّ من أفراد القوّات الخاصّة من نقاط على الحدود الشمالية الاثنين، ما أثار انتقادات واسعة من كبار الجمهوريين تجاه ترامب، إذ اعتُبر بمثابة تخلٍ عن القوات الكردية التي كانت حليفًا رئيسًا لواشنطن في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن بدا ترامب وكأنه عدل موقفه في وقت لاحق الاثنين، فهدد عبر تويتر بـ“القضاء“ على الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب.

لكنه أشاد بتركيا في تغريدات أخرى معلنًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور واشنطن في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.