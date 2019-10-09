الصين ترد على قيود أمريكا بشأن تأشيرات السفر بسبب معاملتها للمسلمين

نددت سفارة الصين في واشنطن بقيود فرضتها الولايات المتحدة على إصدار تأشيرات السفر لبعض المسؤولين الصينيين بسبب معاملة الأقليات المسلمة في إقليم شينغ يانغ ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان أمس الثلاثاء إن القرار الأمريكي ”ينتهك بشدة القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويمثل تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويقوض المصالح الصينية، والصين تشجب ذلك وتعارضه بقوة“.

وأضاف ”شينغ يانغ ليس بها مسألة حقوق الإنسان تلك التي تدعيها الولايات المتحدة. والاتهامات التي يرددها الجانب الأمريكي ما هي إلا ذرائع مصطنعة لتدخله“.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد قالوا من قبل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكر في فرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين، ومن بينهم تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”إن الولايات المتحدة تدعو الصين لإنهاء حملتها القمعية في شينغ يانغ فورًا والإفراج عن كل المحتجزين احتجازًا تعسفيًا ووقف محاولات إجبار أبناء الأقليات المسلمة الصينية المقيمين في الخارج للعودة للصين لمواجهة مصير يكتنفه الغموض“.