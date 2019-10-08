ماكرون: فرنسا تحتاج ”مجتمعًا يقظًا“ لمواجهة ”التشدد الإسلامي‎“

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأبينًا لضحايا هجوم بسكين في مقر شرطة باريس، إنه يتعين على فرنسا أن تبني ”مجتمعًا يقظًا“ في حربها ضد ”التشدد الإسلامي“.

وأوقع المهاجم الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في المقر ثلاثة قتلى من أفراد الشرطة وقتيلًا من الموظفين الإداريين بسكين، في الأسبوع الماضي، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

ويقول المدعون إن التحقيقات الأولية كشفت أن المهاجم المولود في جزر المارتينيك والذي اعتنق الإسلام تربطه صلات مع أشخاص يرجح انتماؤهم إلى ”حركة إسلامية سلفية“.

وقال ماكرون في حفل التأبين الذي أقيم تحت أمطار غزيرة في مقر الشركة القريب من كاتدرائية نوتردام: ”الأجهزة الإدارية وحدها، وجميع أجهزة الدولة مجتمعة وحدها، غير قادرة على التغلب على ”الهايدرا الإسلامية“.

و“الهايدرا“ الذي أشار إليه ماكرون؛ كائن خيالي متعدد الرؤوس ينبت له رأس كلما قطع أحد رؤوسه.

وأضاف: ”الأمر يقع على عاتق كل الأمة التي تحتاج إلى أن تتحد وأن تستجمع القوى، وأن تكون مستعدة للعمل على بناء ”مجتمع يقظ“ يبحث فيه كل فرد عن أي دلائل على أشخاص يتعرضون لخطر تأثير ”الشبكات الإسلامية“ المتطرفة عليهم.