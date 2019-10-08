إيران: الهجوم التركي في سوريا سيتسبب بخسائر كبيرة.. ومستعدون للوساطة

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن دخول القوات التركية إلى سوريا لتعقب المسلحين الأكراد، سيتسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة، مرحبة في الوقت ذاته بالقرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: ”قلقون من احتمال دخول القوات التركية إلى سوريا، لأن ذلك سيؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة ولن يزيح القلق الأمني لدى تركيا“، مؤكدة ”رفض إيران لأي عملية عسكرية تركية محتملة في شمال شرق سوريا“.

وأعرب البيان عن ”استعداد إيران لإجراء اتصالات فورية مع المسؤولين الأتراك والسوريين لمعالجة الهواجس القائمة سلميًا“.

وأشارت إلى أن ”قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء احتلالها للأراضي السورية وسحب قواتها العسكرية من سوريا، خطوة كان من المفروض أن تتم قبل هذا الوقت بكثير“.

وأضاف البيان أن ”وزارة الخارجية الإيرانية تعرب عن أملها بأن يتم إرساء السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة إثر الخطوة الأمريكية الأخيرة“.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أبلغ مساء الاثنين، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في شمال شرق سوريا ”مؤقتة“.