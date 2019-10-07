وزير الدفاع الأمريكي الجديد يتواصل مع نظيره الروسي

أفادت وكالة الإعلام الروسية يوم الإثنين نقلًا عن وزارة الدفاع في موسكو بأن الوزير سيرجي شويغو تحدث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، بمبادرة من الأخير.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزارة الدفاع لم تكشف تفاصيل المحادثات بين شويغو وإسبر.

وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية نبأ الاتصال الهاتفي بين إسبر وشويجو، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل.

ولا يزال التوتر يخيم على العلاقات الأمريكية الروسية؛ نتيجة خلافات بشأن قضايا عديدة منها سوريا وأوكرانيا، ومزاعم تدخل روسيا في السياسة الداخلية الأمريكية، وهي مزاعم تنفيها موسكو.

ووضعت وزارة الدفاع الأمريكية مجابهة روسيا والصين في بؤرة استراتيجيتها الدفاعية بعد أكثر من 15 عامًا من التركيز على قتال الإسلاميين المتشددين.