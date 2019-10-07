قبرص تشتري 4 طائرات إسرائيلية مسيرة وسط تصاعد التوتر مع أنقرة‎

قالت وزارة الدفاع القبرصية، إنها اشترت أربع طائرات إسرائيلية مسيرة، وسط توتر في شرق البحر المتوسط مع تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز.

وذكر موقع المعلومات ”كاثيميريني سايبروس“، أن هذه الطائرات التي طلبتها نيقوسيا في كانون الأول/ديسمبر 2018 بمبلغ 12 مليون يورو، يجب أن تسمح لنيقوسيا بتحسين مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تقوم شركات دولية كبرى باستكشافات بحثًا عن المحروقات.

وهذه الطائرات التي تسلّمها الجيش القبرصي، هي الأولى من نوعها وفقًا للمصدر، وبين الأفضل أداءً في هذه الفئة، بحسب مصنعها الإسرائيلي ”ايرونوتيكس غروب“.

ويكتسب اكتشاف حقول غاز في شرق البحر المتوسط، في السنوات الأخيرة، أهمية كبيرة، خصوصًا لدى قبرص التي تأمل أن تصبح لاعبًا رئيسًا في مجال الطاقة.

واتهمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، تركيا، الجمعة، بتحدي مواقف هذا التكتل بإرسالها سفينة تنقيب جديدة إلى المياه الإقليمية للجزيرة.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان، إن ”قبرص تندد بقوة بمحاولة تركيا الجديدة القيام بعمليات تنقيب غير قانونية في جنوب غرب الجزيرة“، مضيفة أن ”عمليات التنقيب الجديدة تشكل تصعيدًا جديدًا خطيرًا للانتهاكات المتواصلة من جانب تركيا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص“.

وتقول نيقوسيا، إن تركيا أرسلت سفينة التنقيب يافوز، إلى الرقعة الرقم 7 من منطقتها الاقتصادية الخالصة، علما بأن تراخيص تنقيب في هذه المنطقة، سبق أن منحت لمجموعتي ”توتال“ الفرنسية و“إيني“ الإيطالية في أيلول/سبتمبر الماضي.

والجزيرة مقسمة بين جمهورية قبرص، و“جمهورية شمال قبرص التركية“، غير المعترف بها دوليًا، والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للجزيرة عام 1974، ردًا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون، بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.