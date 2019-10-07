البنتاغون: أمريكا لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في سوريا ولن تدعمها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ”لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال“، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون ”جوناثان هوفمان“ في بيان: ”وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا. القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها“.

وأضاف هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي أبلغا نظيريهما التركيين بأن ”التحرك الأحادي سيشكل خطرًا على تركيا“.

بدوره، قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا ”بأي شكل من الأشكال“، مشيرًا إلى أنها ”لن تجعل المنطقة أكثر أمانًا من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية“.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: ”إنها فكرة في غاية السوء“، مردفًا أن خطة أنقرة لإعادة توطين اللاجئين في شمال شرق سوريا ”أكثر شيء جنونًا سمعت به على الأرجح“.

وتابع المسؤول أن ”واشنطن سحبت عددًا صغيرًا من القوات، وما زالت تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا“.