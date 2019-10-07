إيران: المعتقلة الروسية في طهران ليست صحفية وسيطلق سراحها قريبًا

قالت الوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن المواطنة الروسية التي جرى اعتقالها من قبل السلطات في طهران، والتي تدعى ”يوليا يوزيك“ ليست صحفية .

وأضافت الوكالة أنه ”سيتم إطلاق سراحها مباشرة بعد انتهاء التحقيقات“.

ونقلت الوكالة الرسمية ”إيرنا“، عن مصادر مطلعة على قضية يوليا يوزيك قولها إن ”اعتقالها جاء نتيجة تصرفها بطريقة غير قانونية، ولكن الإفراج عنها سيتم بعد انتهاء التحقيقات“.

واتهمت الوكالة نظيرتها الروسية ”سبوتينك“ بتضخيم قضية اعتقال يوليا يوزيك، مضيفة أنه “ على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام الروسية، فإن السيدة يوزيك سافرت بشكل أساس إلى إيران دون تأشيرة صحفية“.

وأكدت الوكالة الإيرانية وجود نحو 343 مراسلًا أجنبيًّا بشكل قانوني في إيران يعملون لصالح 173 وسيلة إعلامية من بينهم 9 مراسلين من روسيا يعملون لشبكات تلفزة وصحف ووكالات، دون أي مشاكل تذكر.

من جانبها، قالت السفارة الروسية في طهران، مساء الأحد، ”لم يؤكد لنا الجانب الإيراني بعد الإفراج الوشيك عن الصحفية الروسية يوليا يوزيك“، داعية وزارة الخارجية الإيرانية لشرح أسباب اعتقالها من الفندق الذي كانت تقيم فيه.

وقال أندريه جانكنكو، السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في إيران: ”طلبت السفارة الروسية من وزارة الخارجية الإيرانية الوصول إلى الصحفية الروسية وتقديم تفسيرات“، إلا أن الجانب الإيراني لم يؤكد معلومات بشأن الإفراج الوشيك.

وكان عباس موسوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وعد في وقت سابق بإطلاق سراح يوليا يوزيك قريبًا.

وقامت قوات من الحرس الثوري الإيراني باعتقال الصحفية الروسية في الـ29 من سبتمبر الماضي، وجرى في مطار الخميني الدولي مصادرة جوازها لكن عملية الاعتقال كانت بعد وصولها إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه بطهران.

وتقول وسائل إعلام إن الصحفية يوليا يوزيك تعمل لصالح مجلة نيوز ويك الروسية، وجريدة كومسومولسكايا برافدا، كما تقوم حاليًّا بتأليف كتاب بعنوان ”مرشحو الله“ حول الإرهابيين الانتحاريين القوقازيين.