واشنطن: لن نشارك أو ندعم العملية التركية في سوريا

أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، أنّ القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية المنتظرة في شمال سوريا.

وبحسب ما أفاد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، فإنّ ”القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا“.

وأضاف في بيان، أنّ ”القوات الأمريكية بعد هزيمة (خلافة) داعش لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة“.

وأشار إلى أنّ ”تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم داعش في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين“.

من جهته، قال متحدث باسم الرئيس التركي، اليوم الاثنين، إنّ ”المنطقة الآمنة“ المزمع إقامتها في شمال سوريا تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية.

وكتب المتحدث إبراهيم كالين، هذا التعليق على ”تويتر“ ردًا على بيان البيت الأبيض بشأن العملية التركية المتوقعة.