إيران.. تجدد الاحتجاجات ضد النظام في محافظة أصفهان (فيديو)

تجددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام في إيران اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي،التي ينظمها أبناء القومية اللورية بسبب تفشي مرض الإيدز في مدينة ”لردغان“ جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران، أن العشرات من النساء والرجال من أبناء القومية اللورية البختيارية نظموا احتجاجات وسط محافظة أصفهان وسط البلاد.

واندلعت احتجاجات يومي الجمعة والسبت الماضيين ضد الحكومة الإيرانية بسبب وباء فيروس نقص المناعة البشرية الذي انتشر نتيجة خطأ ارتكبته وزارة الصحة الإيرانية عن طريق تلقيح أهالي هذه المدينة بحقنات ملوثة.

ويشكل اللور أحد مكونات الشعوب غير الفارسية في إيران، ويتواجدون في مدن ومحافظات مختلفة، وأغلبهم يتواجدون غرب إيران في لورستان و كرمنشاه و ايلام و همدان و مزندران و كردستان ومهاباد وبختياري.