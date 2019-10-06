كوريا الشمالية: لسنا مهتمين بالتفاوض إذا واصلت واشنطن سياستها ”العدوانية“

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد؛ على أنها ليست مهتمة بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخلَ الولايات المتحدة عن ”سياستها العدوانية“، موضحة أنه أمام واشنطن ”حتى نهاية العام لاتخاذ إجراءات“، غداة فشل مشاورات في السويد. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قولها، إن بيونغ يانغ ”ليست مهتمة بإجراء مفاوضات طالما أن…