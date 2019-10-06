إيران تتخذ إجراءات قانونية ضد أمريكا بسبب الهجمات الإلكترونية

قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، إن الهيئات القضائية والدبلوماسية في البلاد اتخذت إجراءات قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب هجماتها الإلكترونية وتهديداتها ضد إيران.

وأوضح جلالي في مقابلة مع وكالة أنباء ”تسنيم“، الأحد، أن الولايات المتحدة وجهت تهديدات إلكترونية وشنت هجمات إلكترونية ضد إيران بضع مرات، وأن الولايات المتحدة مسؤولة قانونًا عن التحركات المناهضة لإيران، وأن الهيئات القضائية في البلاد ووزارة الخارجية تتابعان بجدية تلك القضايا.

وسلط جلالي الضوء على العمل التحضيري الذي قامت به منظمته لتعزيز قدرات إيران في مجال الدفاع الإلكتروني، قائلًا إن أكثر من 120 تمرينًا تم إجراؤها على مدار ستة الأشهر الماضية، يمارس حوالي 70% منها تكتيكات لمواجهة الهجمات الإلكترونية ضد قطاع الطاقة، بما في ذلك النفط ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومنشآت نقل الغاز والنفط“.

وفي تعليقات في شهر أيار/مايو الماضي، قال جلالي إن ”إيران أصبحت القوة العظمى في المنطقة من حيث الأمن السيبراني“.

وفي الأسبوع الماضي، حذر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، من هجمات تستهدف جميع الشركات والمنشآت النفطية في بلاده، مطالبًا بضرورة الحيطة والحذر إزاء التهديدات السايبرية والمادية في ظل الحظر الذي يستهدف صناعة النفط في البلاد.

وقال زنغنه في بيان صحافي بمناسبة يوم الإطفاء والسلامة في إيران، إن ”إيران تتعرض لحرب اقتصادية مكتملة الأركان عبر فرض العقوبات عليها، إذ يُستهدف القطاع النفطي الذي يمثل قوة الدفع ومحرك اقتصاد البلاد“.

وفي عام 2018، اتخذت منظمة الدفاع المدني الإيرانية سلسلة من الترتيبات لمواجهة إستراتيجيات الولايات المتحدة وتحركها المحتمل لمنع وصول إيران إلى الإنترنت.

وأطلقت إيران المرحلة الأولى من شبكتها الوطنية للبيانات في عام 2016 بعد فجوة من أحد عشر عامًا، وتوفر الشبكة الوطنية نظامًا جديدًا للإنترنت يتمتع بأمان أعلى، إذ يقول المسؤولون إنه سيكون أسرع بمقدار 60 مرة من أفضل السرعات المتاحة حاليًّا، وهو مصمم -أيضًا- ليكون أكثر أمانًا للهجمات الإلكترونية المحتملة، فيما يرى المراقبون أن الهدف من ذلك تطبيق خطة للمرشد الإيراني علي خامنئي بعزل الإيرانيين عن العالم.