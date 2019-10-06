إيران تعدم شخصين بتهمة مهاجمة موكب عزاء في عاشوراء

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، شخصين بعد إدانتهما بالهجوم على موكب عزاء بشهر محرم الحرام، ذكرى عاشوراء، في قرية ”صفي آباد“ بمدينة دزفول التابعة لمحافظة الأهواز، جنوب غرب إيران.

وذكرت وزارة العدل في محافظة خوزستان، نقلاً عن مساعد الشؤون القضائية للوزارة بالمحافظة ”عبد الحميد أمانت بهبهاني“، قوله إنه ”تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين كانا ضمن خلية إرهابية نفذت عملية إرهابية أدت إلى مقتل اثنين وإصابة 3 من المشاركين في مراسم العزاء الحسيني قبل 4 أعوام“.

وجرى تنفيذ الحكم في 17 من أكتوبر 2015، بقرية ”صفي آباد“ بمدينة دزفول، وأوقع قتيلين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية في حينها.

وأضاف أمانت بهبهاني ”بعد مضي عدة أيام من الحادث تمكنت القوى الأمنية والجهاز القضائي في محافظة خوزستان من الكشف عن عناصر هذه الخلية الإرهابية التكفيرية واعتقالهم“، مبينًا أنه ”بعد محاكمة هؤلاء الأفراد تم إصدار الحكم بحقهم والذي تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في البلاد ومن ثم تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم بعد إدانتهم بالحرابة“.

وأشار أمانت بهبهاني إلى أنه ”تم كذلك إصدار الحكم بأحكام سجن طويلة على 3 من عناصر هذه الخلية الإرهابية بعد إدانتهم بالتعاون في الحرابة والمشاركة في تشكيل ودعم خلية إرهابية تكفيرية للمساس بالأمن القومي للبلاد“.