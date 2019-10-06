تبادل محتجزين بين إيران وأستراليا

قال المدعي العام الأسترالي إن بلاده لن تسلم باحثا جامعيا إيرانيا للولايات المتحدة وذلك بعد احتجازه 13 شهرا بزعم تصديره معدات عسكرية أمريكية الصنع إلى إيران.

وقال المدعي العام كريستيان بورتر في بيان إنه “ في جميع أحوال هذه القضية بالذات“ يجب عدم تسليم الأكاديمي رضا دهباشي كيفي.

وقال بورتر “ قراري اتخذ طبقا لمتطلبات الإجراءات القانونية المحلية الأسترالية ويتوافق تماما مع الصلاحيات الممنوحة للنائب العام للكومنولث بموجب قانوننا“.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من موافقة إيران على الإفراج عن زوجين أستراليين كانا محتجزين بسجن بطهران بتهمة التجسس. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في وقت لاحق يوم السبت إن دهباشي كيفي عاد بالفعل إلى إيران.

ولم يذكر بورتر ما إذا كان ارتباط بين القضيتين.

وقالت محطة(إيه.بي.سي نيوز) باستراليا إن دهباشي كيفي البالغ من العمر 38 عاما اعتقل في سبتمبر أيلول عام 2018 بتهمة إرسال معدات أمريكية خاصة بطائرات ستيلث او صواريخ لإيران.

وأضافت المحطة أن الولايات المتحدة سعت إلى تسلمه بشأن ستة اتهامات من بينهما التآمر لتصدير مكبرات صوت خاصة صنفت على أنها“ مواد دفاعية“ بموجب القائمة الأمريكية للذخائر.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية إن دهباشي كيفي كان طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند ويقول محاميه إنه كان يعمل على تطوير جهاز لاكتشاف سرطان الجلد.