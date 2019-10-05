معارضة إيرانية للنظام: لا ترفع سلاحك على المتظاهرين‎

وجهت الناشطة والمعارضة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ”شيرين عبادي“، رسالة ”شديدة اللهجة“ للنظام الإيراني، طالبته فيها بعدم رفع السلاح بوجه الشعب المتظاهر، الذي يطالب بحقوقه.

جاء ذلك في رسالة بعثتها ”شيرين“ للنظام ونشرها موقع ”آمد نيوز“ المعارض، مساء اليوم السبت، في معرض إشارتها للاحتجاجات في مدينتي ”لردغان“ جنوب غرب إيران، ومدينة ”جنار“ بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وبحسب نص الرسالة، قالت المعارضة عبادي مخاطبة النظام: ”لا ترفع سلاحك على أهل جنار ولردغان! لماذا لا تهتم بحياة أهل البلد؟! إذا كانت أسرتك مصابة بمثل هذا الفيروس (الايدز)، ألا تسأل لماذا؟ وهل الإجابة على حق بطلق ناري؟ من المسؤول عن توفير صحة مدينة ما؟“.

وتشهد مدينة ”لردغان“ ذات الأغلبية من القومية اللورية احتجاجات منذُ يوم أمس الجمعة، بسبب تصاعد حالات الإصابة بمرض ”الايدز“ نتيجة قيام وزارة الصحة بتلقيح داخل المدينة بأدوية ملوثة أدت الى إصابات بفيروس نقص المناعة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت مواقع إخبارية معارضة عن مقتل متظاهر في مدينة لردغان يدعى ”غريب موسوي“، نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين، فيما تمكن محتجون من إحراق مبنى الحكومة المحلية وإضرام النار فيها.