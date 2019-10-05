كوريا الشمالية تعلن فشل المحادثات النووية مع أمريكا‎

أعلن كبير مفاوضي كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن انهيار المحادثات النووية التي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة.
وأضاف المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل للصحفيين عبر مترجم خارج سفارة بلاده في ستوكهولم ”المفاوضات لم تف بتوقعاتنا وانهارت في النهاية“.
ووصل وفد كوريا الشمالية إلى ستوكهولم الخميس، لإجراء محادثات على مستوى فرق العمل بشأن نزع الأسلحة النووية.
وقالت كوريا الشمالية الأربعاء إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.
وكان ذلك الاختبار الأكثر استفزازًا من كوريا الشمالية منذ استئنافها الحوار مع الولايات المتحدة في 2018.
وتحظر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي على بيونجيانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.