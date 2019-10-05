محتجون يحرقون مبنى حكومة محلية جنوب غرب إيران (فيديو)

أقدم متظاهرون في مدينة ”لردغان“ التابعة لمحافظة ”جهار محال وبختياري“ جنوب غرب إيران، على إحراق مبنى الحكومة المحلية في المدينة.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم السبت، أنّ متظاهرين من شباب مدينة لردغان قاموا بإنزال لافتة مبنى الحكومة المحلية في هذه المدينة وأضرموا النار فيها.

واستندت القناة الى شريط فيديو بثه ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يهاجمون مبنى الحكومة المحلية في مدينة لردغان التي تقطنها أغلبية من القومية اللورية.

ويتهم أهالي المدينة السلطات المحلية ووزارة الصحة بالمساهمة في انتشار فايروس الإيدز بسبب حقنات ملوثة لفحص السكري نفذتها وزارة الصحة الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وبررت وزارة الصحة الإيرانية في بيان لها، أن ”انتشار فايروس الإيدز بسبب تعاطي المخدرات والعلاقات الجنسية“ الأمر الذي أثار غضب أهالي مدينة لردغان، مشيرة الى أن ”هذا الفايروس تحت السيطرة“.