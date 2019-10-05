محتجون على تفشي ”الإيدز“ يحرقون مكتب ممثل خامنئي بمدينة ”لردغان“ الإيرانية (فيديو)‎

قام محتجون غاضبون على النظام الإيراني في مدينة ”لردغان“، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري (جنوب غرب إيران)، بإحراق مكتب ممثل المرشد علي خامنئي.

وبحسب قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، فإن أهالي المدينة خرجوا لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على تفشي فيروس نقص المناعة البشرية ”الإيدز”، وعدم وجود علاجات له.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة، متظاهرين يقومون بإحراق ما قيل إنه مكتب إمام مدينة لردغان وممثل المرشد علي خامنئي فيها، مهدي تاج زاده.

ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن قوات الأمن أطلقت مسيلات الدموع على المتظاهرين، الذين ينتمون إلى القومية اللورية، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوفهم.

من جانبه، ذكر موقع ”أمد نيوز“ أن السلطات قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة لردغان؛ على خلفية تجدد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.

وفي سياق متصل، أعلن بهروز بنيادي عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، عن إرسال لجنة برلمانية إلى مدينة لردغان لدراسة الأوضاع فيها.