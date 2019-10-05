للمرة الأولى منذ إلغاء المحادثات.. طالبان تلتقي مبعوث واشنطن‎

كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت، عن أن ممثلين من حركة ”طالبان“ التقوا المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام مع الحركة.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة ”أسوشيتد برس“، السبت، عن مسؤول في طالبان لم تكشف عنه.

وقال المسؤول إن اللقاء تم الجمعة، وكان وفد ”طالبان“ بقيادة الملا عبدالغني بارادار المؤسس المشارك للحركة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، وحتى الساعة 09:30 (ت.غ)، لم تعلق طالبان رسميًا أو الجانب الأمريكي على ما أوردته وسائل الإعلام حول اللقاء المذكور.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد ألمح، الجمعة، إلى هذا الاجتماع، قائلًا: إن ”اجتماعًا مرتقبًا سيعقد في إسلام آباد“، مشيرًا إلى أن ”خليل زاد وممثلين عن المكتب السياسي لطالبان يجرون حاليًا لقاءات منفصلة في إسلام آباد، تلبية لدعوة من الحكومة الباكستانية“.

وأكد أن ”الأطراف ستجتمع معًا في إطار هذه الزيارة“.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن ترامب عن وقف المفاوضات مع ”طالبان“، التي أحرزت تقدمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد هجوم في أفغانستان أوقع ضحايا أمريكيين.

وتسيطر حركة ”طالبان“، التي كثفت من هجماتها بعد توقف المحادثات، على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها.