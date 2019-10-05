الاتحاد الأوروبي يرفض طلبًا بريطانيًا لإجراء محادثات بشأن الانفصال

رفض الاتحاد الأوروبي طلبًا بريطانيًا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في مطلع الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري رغم احتمال عدم التوصل لاتفاق.

وذكرت محطة سكاي نيوز أن المفوضية الأوروبية قالت إن اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج.

ونقلت المحطة عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا برتود، قولها إن المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بإيرلندا الشمالية لن تجري مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت أن الاتحاد سيمنح بريطانيا ”فرصة أخرى لعرض اقتراحاتها بالتفصيل“، الإثنين المقبل.

ويؤكد جونسون دائمًا أنه لن يطلب إرجاء الانفصال، وعاود التأكيد على هذه النقطة، أمس الجمعة.

وكتب على تويتر: ”اتفاق جديد أو لا اتفاق لكن لا تأجيل“.

لكن حكومته أقرت لأول مرة، أمس الجمعة، بأنه سيرسل خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء انفصال بريطانيا ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر.

ولم يفسر جونسون هذا التضارب الواضح، لكن معارضيه يعتقدون أنه سيسعى لمخرج قانوني لتجنب طلب تمديد، أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يرفض مثل هذا الطلب.

وذكرت صحيفة تايمز أن دومينيك كامينغز، أبرز مستشاري جونسون، قال إن الحكومة ستراقب التطورات، في الأسبوع المقبل، لكنها لن تغير موقفها في التفاوض.