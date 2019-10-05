تعليق خدمات القطارات بهونغ كونغ بسبب عمليات تخريب

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أعلنت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ تعليق كل الخدمات اليوم السبت بسبب ما وصفته بعمليات ”تخريب خبيثة“ في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات عنيفة عبر تلك المدينة التي تحكمها الصين عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ. وقالت الشركة إنها تدين بشدة كل التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة للمحتجين الذين هاجموا موظفي…