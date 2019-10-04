الديمقراطية وارن تتفوق على بايدن في جمع التبرعات لخوض رئاسيات 2020

أظهرت إحصاءات غير رسمية، الجمعة تمكن السيناتور عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن من جمع تبرعات بقيمة نحو 24.6 مليون دولار، استعدادا لخوض الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين المؤهلة لرئاسيات 2020.

وبحسب استطلاعات انتخابية، أضافت وارن (70 عاما) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 5.4 مليون دولار، عبر 943 تبرعا، إلى إجمالي التبرعات التي حصلت عليها حتى يوليو الماضي، البالغة 19.2 مليون دولار.

وبذلك، تفوقت وارن على المرشح الديمقراطي الأخر جو بايدن في حجم التبرعات بضعفين، واقتربت من المرشح المستقل بيرني ساندرز، الذي جمع تبرعات بقيمة 25 مليون دولار.

وقال روجر لاو، مدير حملة وارن، في بيان إن التبرعات التي تم جمعها ستمكن من إطلاق الحملة الانتخابية مبكرا في ولايات عديدة.

واشتهرت وارن خلال الأزمة الاقتصادية قبل 10 سنوات، عندما انتقدت بشدة البنوك الكبرى، والرأسمالية غير المنضبطة.

وكسبت تعاطف الرأي العام بدعوتها لحماية المستهلكين، كما دخلت في خلاف مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عدة مرات بسبب أفكارها الليبرالية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في يوليو/ تموز 2020، ويعقبها بـ3 أشهر انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.