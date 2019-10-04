ترامب: لست متأكدًا من التعاون مع الكونغرس في قضية عزلي

ترامب: لست متأكدًا من التعاون مع الكونغرس في قضية عزلي
WASHINGTON, DC - OCTOBER 02: U.S. President Donald Trump answers a question from the media during a joint news conference with Finnish President Sauli Niinisto in the East Room of the White House October 2, 2019 in Washington, DC. The two leaders reportedly discussed 5G wireless technology and European and Arctic security during bilateral meetings earlier at the White House. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ”لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس“ في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعيًا إلى عزله.

وصرح ترامب لصحافيين في البيت الأبيض، قائلًا: ”لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين“.

وهدد الديمقراطيون بإجبار البيت الأبيض، الجمعة، على تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها في التحقيق.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المقرر أن يبلغ البيت الأبيض الكونغرس أنه لن يتعاون مع مطالب نواب للحصول على أدلة وشهادات.

وتريد إدارة ترامب من الديمقراطيين إجراء تصويت، رسميًا، لبدء إجراءات الإقالة، وهو أمر من شأنه أن يجبر النواب في الولايات المتأرجحة على الكشف علنًا عن مواقفهم حيال هذه القضية المثيرة للخلاف الشديد.

ونفى ترامب مجددًا أن يكون قد ارتكب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددًا على أن اهتمامه الوحيد كان ”النظر في الفساد“.

وطالما ادعى ترامب أن بايدن وابنه متورطان في الفساد في أوكرانيا. وقال في هذا الصدد: ”إنه يقوم بنهب هذه الدول“.

ومع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أن بايدن متورط في مثل هذه المخططات. لكن المعارضة تقول إن ترامب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه الرجل، الذي يعتبر الأوفر حظًا في سباق الترشيح الديمقراطي للرئاسة.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد طلب من دول أجنبية التحقيق مع شخص ليس منافسًا سياسيًا، أجاب ترامب: ”سيكون علينا أن ننظر“ في ذلك.

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