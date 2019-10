هولندا.. ردود فعل غاضبة جراء مداهمة الشرطة مسجدًا بالأحذية والكلاب‎ (فيديو)

View this post on Instagram

تسببت مداهمة قوات من الشرطة الهولندية مرتدية أحذية وبرفقة كلاب لأحد المساجد، في مدينة روتردام (غرب)، بردود فعل غاضبة من قبل الجالية المسلمة. وقال أحد مسؤولي مسجد السلام في روتردام إن شرطة المدينة داهمت، الجمعة، المسجد بالأحذية والكلاب البوليسية، إثر بلاغ بشأن لجوء أحد المطلوبين إلى المسجد. وأضاف المسؤول، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أنه يتوجب على الشرطة في مثل هذه الحالات إبلاغ إدارة المسجد أولًا عن الحادث. وأضاف أنهم ينتظرون من الشرطة تفسيرًا مفصلًا عما حدث، وسيصدرون بيانًا صحفيًا حول الواقعة في أقرب وقت. من جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة روتردام، رونالد ديكر، أنه كان يتعين عليهم مداهمة المسجد إثر بلاغ عن لجوء مجرم خطير إلى المسجد. وأضاف أن المشتبه به تم اعتقاله داخل المسجد بعد ارتكابه جرمًا خطيرًا، (لم يوضحه). وأوضح المسؤول الشرطي أن ”عملية المداهمة تتماشى مع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات“. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #هولندا #روتردام #مسجد #مسجد_السلام #مسلم #اسلام #مسلمين #حوادث #اعتداء #كلاب #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #جديد news #nederland #rotterdam #mosque #salam_mosque #muslim #accidents #assault #dogs #video #trend