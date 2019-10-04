حماس تدين محاولة اغتيال قاسم سليماني

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أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال قائد ما يسمى بـ“فيلق القدس“ بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، موجهة أصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء العملية. وكان رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، قد أعلن، أمس، إفشال مخطط لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، الشهر الماضي، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال. وقال الناطق…