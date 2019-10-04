حماس تدين محاولة اغتيال قاسم سليماني

أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال قائد ما يسمى بـ“فيلق القدس“ بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، موجهة أصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء العملية.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، قد أعلن، أمس، إفشال مخطط لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، الشهر الماضي، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ”تدين الحركة محاولة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. إن محاولة الاغتيال تهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل“.
وأضاف في بيان صحفي: ”الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة“.
ويعد سليماني الحليف الأبرز لحركة حماس في النظام الإيراني، حيث عمل على إعادة العلاقة بين الحركة وطهران عقب الخلافات بينهما على خلفية الأزمة السورية.