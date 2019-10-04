الهند تتأهب للتعامل مع اعتداءات محتملة ضد أهداف إسرائيلية 

أعلنت أجهزة الأمن الهندية رفع درجة التأهب إلى القصوى، تحسبًا لتعرض أهداف إسرائيلية ويهودية لاعتداءات، وفقًا لما أكدته شركة الأخبار الإسرائيلية عبر موقع ”ماكو“ وقناة ”أخبار 12″، اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر تتعاون أذرع الأمن الهندية مع إسرائيل في الوقت الراهن بغية التصدي لاعتداء ورد بشأنه تحذير، يفترض أن يضرب أهدافًا إسرائيلية ويهودية بالعاصمة الهندية نيودلهي ومدن أخرى.

وشمل التحذير الأمني أهدافًا إسرائيلية ويهودية منها السفارة في نيودلهي، وعدد من المعابد اليهودية، فضلًا عن مواقع سياحية، حيث أفادت المعلومات الأمنية أن الاعتداء يفترض أن ينفذ خلال احتفالات اليهود بيوم الغفران.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن ثمة تعاونًا قويًا بين الجانبين الإسرائيلي والهندي، بهدف إحباط الاعتداء المتوقع، مشيرة إلى أن هناك قائمة من الأهداف من بينها مدارس يهودية ومطاعم وفنادق اعتاد السياح الإسرائيليون زيارتها.

وتلقت أجهزة الأمن الهندية تحذيرًا استخباريًا يفيد بأن خلية على صلة بتنظيم ”القاعدة“ وأخرى على صلة بتنظيم ”داعش“ تسعى لتنفيذ اعتداء ضد أهداف إسرائيلية ويهودية بالعاصمة نيودلهي وغيرها خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية، وذلك ضمن تحذير شامل بشأن اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية في مناطق متفرقة من العالم.

ونقل موقع ”ماكو“ التابع لشركة الأخبار الإسرائيلية عن وسائل إعلام هندية، أن قوات الأمن الهندية لديها تعليمات بتشديد الحراسة وتأمين المؤسسات الإسرائيلية واليهودية ومركز حركة ”حاباد“ اليهودية في دلهي، بغية إحباط عمل إرهابي محتمل.

وذكرت الشرطة المحلية أن عناصر من الوحدات الخاصة تقوم بعمليات مداهمة في عدد من المواقع في أنحاء العاصمة نيودلهي، عقب معلومات استخبارية تؤكد أن 3 إلى 4 أعضاء في خلية ”إرهابية“ نجحوا في التسلل إليها والبقاء فيها بعيدًا عن الرصد الأمني.