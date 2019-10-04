عرض فيلم ”الجوكر“ يستنفر الأمن الأمريكي

تأهبت الشرطة في مدن أمريكية كبيرة مع بدء عرض فيلم ”الجوكر“ في دور العرض، بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات، ما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف.

ويجسد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، ألد أعداء الرجل الوطواط ”باتمان“ في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، بينما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب إذ يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

وأظهر مقطع مصور أفراد أمن يرتدون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار عرض تعرض فيلم الجوكر في مهرجان نيويورك السينمائي، حيث تم تفتيش حقائب الجمهور كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية.

وذكرت الشرطة في نيويورك ولوس انجليس وشيكاغو في بيان أنه ليس لديها علم بتهديدات معينة، لكنها تنشر قوات إضافية أو تراقب عن كثب دور السينما التي تعرض الفيلم.

وذكر موقع ديدلاين المعني بأخبار هوليوود نقلًا عن مسؤول في إنفاذ القانون في نيويورك لم يذكر اسمه، أن رجال شرطة بملابس مدنية سينتشرون داخل بعض دور العرض في المدينة. ولم يتسن التأكد من صحة ذلك من دائرة شرطة نيويورك.

وحظرت اثنتان من سلاسل دور العرض الأمريكية، هما لاند مارك وإيه.إم.سي، دخول المتفرجين الذين يرتدون أزياء وأقنعة أثناء عرض الفيلم، بينما نبهت مجموعة ألامو درافتهاوس لدور العرض الآباء لضرورة عدم اصطحاب الأطفال أثناء مشاهدة الفيلم.

حادثة سابقة

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم ”صعود فارس الظلام“ (ذا دارك نايت رايزز)، وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.