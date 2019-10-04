إيران ترفض دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة مزدوجة الجنسية

رفضت إيران، اليوم الجمعة، دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، واعتبرت ذلك تدخلًا في شؤونها الداخلية، ولن يساعد في حل المشكلة، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا).

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية إيران، أمس الخميس، بالإفراج عن فريبا عادل خواه وهي باحثة كبيرة في جامعة ساينسز بو في باريس، وتم اعتقالها في وقت سابق من هذا العام؛ بتهم لم يتم تحديدها.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله، إن تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في قضية مواطنة إيرانية أمر في غير محله“.

وأضاف: ”هذا لن يكون مجرد شيء غير مجد في حل القضية، بل يجعل العملية القانونية أكثر تعقيدًا“.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال عدد من مزدوجي الجنسية لمحاولة الحصول على تنازلات من دول أخرى، وهي تهمة ترفضها الجمهورية الإسلامية باستمرار.

وجاء اعتقال عادل خواه في وقت تخوض فيه فرنسا وقوى أوروبية أخرى مواجهة دولية بشأن الاتفاق النووي مع طهران، الذي يعود لعام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وألقت قوات الحرس الثوري الإيراني القبض على العشرات من ذوي الجنسيات المزدوجة خلال السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم التجسس.