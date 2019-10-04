القضاء الأوكراني يحرّك ملفات على صلة بابن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

أعلن النائب العام الأوكراني، اليوم الجمعة، أن مكتبه يراجع عددًا من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز ”بوريسما“، التي كانت لفترة على صلة بابن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في وقت يشتبه بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على كييف في هذه القضية؛ سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا للصحافيين، ”نجري تدقيقًا في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام“، مضيفًا: ”نراجع كل الملفات التي أغلقت؛ لاتخاذ قرار حول قانونية ذلك“، كما شدد على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن.

واتُّهم ترامب بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق بالفساد بحق بايدن ونجله، عبر جعل هذه الخدمة شرطًا لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي السياق، نشر النواب الديمقراطيون، الخميس، رسائل نصّية تظهر أن المبعوث الأمريكي الخاص لكييف، قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كان يرغب بتلقي دعوة لزيارة واشنطن.

وتظهر الرسائل أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر كتب لأندري يرماك، كبير معاوني زيلينسكي، متعهّدًا بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني الجديد مقابل التحقيق.

وكتب فولكر في رسالة بتاريخ 25 تموز/يوليو: ”وصلني من البيت الأبيض – إذا أقنع الرئيس (زيلينسكي) ترامب بأنه سيحقق ليعرف حيثيات ما حصل في 2016، سنحدد تاريخًا لزيارة واشنطن. حظًا سعيدًا“.