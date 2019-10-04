أوكرانيا تعتزم إجراء مبادلة ثانية للأسرى مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، في ساعة متأخرة، أمس الخميس، إن أوكرانيا تعتزم إجراء مبادلة كبيرة للأسرى مع روسيا، وتأمل في إتمامها الأسبوع المقبل.

تأتي هذه التصريحات بعد انفراجة في المحادثات بين موسكو وكييف، هذا الأسبوع، تمهد الطريق لعقد قمة دولية؛ بهدف إنهاء الصراع بين كييف والمتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا عشرات السجناء، في السابع من سبتمبر/ أيلول، بعد مفاوضات مضنية نالت إشادة في الغرب، ويبدو أنها تبشر بذوبان الجليد في العلاقات المتوترة منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال بريستايكو في برنامج حواري على قناة (1 +1) التلفزيونية الأوكرانية: ”يحدوني الأمل أنه في القريب العاجل، وأعني بالتحديد الأسبوع المقبل.. نعتزم إجراء مبادلة على نطاق واسع“.