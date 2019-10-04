تداعيات ”فضيحة المكالمة“.. توقعات باستقالة وزير الطاقة الأمريكي

ذكر موقع ”بولوتيكو“ أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري سيعلن استقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق ثلاثة مصادر مطلعة لم ينشر الموقع أسماءها.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن بيري يظل ”عضوًا فخورًا“ في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان لم يحو نفيًا لتقرير بولوتيكو.

وأشارت المتحدثة شايلين هاينس في بيان ”بينما ذكرت وسائل إعلام معنية بالشؤون السياسة بشكل مثير تقارير عن شائعات بشأن رحيل الوزير بيري لأشهر، فإنه ما زال وزير الطاقة“.

وأضافت ”يومًا ما ستكون وسائل الإعلام على حق. لكن ليس اليوم“.

وأوضح الموقع أن المصادر الثلاثة قالت إن رحيل الوزير المتوقع غير مرتبط بالجدل بشأن أوكرانيا، رغم حديثها عن أن اتصالات بيري مع أوكرانيا ضمت الوزير إلى تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب من جانب النواب الديمقراطيين.

وأعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن تحقيق المساءلة الأسبوع الماضي، بعد أن قدم مُبلغ شكوى بشأن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دراسة التحقيق مع نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن ونجله هانتر.

وذكرت الشكوى بيري، الذي رأس وفدًا أمريكيًا محدودًا في مراسم تنصيب زيلينسكي في مايو/ أيار، ليحل محل نائب الرئيس مايك بنس.