رويترز: طالبان اجتمعت مع المبعوث الأمريكي في إسلام آباد

قال مصدران، إن وفدًا من حركة طالبان اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس الخميس، وفق ”رويترز“.

وصرح أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية: ”عقد مسؤولو طالبان اجتماعًا مع زلماي خليل زاد.. كل ما يمكنني قوله هو أن باكستان لعبت دورًا كبيرًا في ذلك، لإقناعهم بمدى أهميته لعملية السلام“.

ورفض المصدر الكشف عن اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث علنًا عن الأمر. وأكد مصدر ثان عقد الاجتماع.

وذكر المصدران أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعة، ولم يتضمن مفاوضات رسمية، بل كان يهدف إلى بناء الثقة بين الجانبين.

وانهارت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة الرامية لسحب القوات الأمريكية في الشهر الماضي.